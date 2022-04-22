القوة الجوية ينهي الشوط الاول متقدماً على الجزيرة الإماراتي

2022/04/22 | 21:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إنتهى الشوط الاول من مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي بتقدم الصقور بهدف دون رد.وتقام المباراة على ملعــب الملك فهد الدولي في السعودية ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وسجل بايش هدف الصقور في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وفي حال استمرت النتيجة، سيصل القوة الجوية إلى النقطة السابعة في […]

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