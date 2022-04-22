2022/04/22 | 21:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الى كل الاصدقاء والاخوان احب ان اوضح لكم انه توجد بيجات وصفحات تثير اخبار ومنشورات كاذبه حول مقتل العميد في الخلاف بين عشيره الملحان وبني زيد وانا ليس لي علاقه ولا علم بتدخل الجيش الا بعد مقتل شخص من ابناء العبوده ومقتل العميد على يد قناص وكنت بوقتها في بغداد بعد ان اعطيت هدنه […]

ظهرت المقالة الشيخ حسين آل خيون يبرئ نفسه من حادثة “الشطرة”: لا تجروا المنطقة للفتنة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ حسين آل خيون يبرئ نفسه من حادثة “الشطرة”: لا تجروا المنطقة للفتنة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ حسين آل خيون يبرئ نفسه من حادثة “الشطرة”: لا تجروا المنطقة للفتنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).