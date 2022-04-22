2022/04/22 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلق الشوط الثاني من مباراة القوة الجوية والجزيرة الاماراتي في دوري أبطال آسيا.وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم الصقور بهدف دون رد.وتقام المباراة على ملعــب الملك فهد الدولي في السعودية ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وسجل إبراهيم بايش هدف الصقور الوحيد في الدقيقة السابعة من عمر المباراة […]

ظهرت المقالة انطلاق الشوط الثاني من مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الشوط الثاني من مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الشوط الثاني من مباراة القوة الجوية والجزيرة الإماراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).