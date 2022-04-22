سوري و13 لبنانيا.. فرار جماعي من سجن للشرطة العسكرية في لبنان

2022/04/22 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 14 سجينا تمكنوا اليوم من الفرار من سجن الشرطة العسكرية في القبة ثكنة بهجت غانم.

وذكرت وسائل الإعلام في لبنان الأحرف الأولى من أسماء الفارين، وهم 13 لبنانيا، وسوري.

وحسب ما نشرته تلك الوسائل فإن القوى الأمنية تمكنت من القبض على 7 من الفارين، وأن البحث مستمر عن الآخرين.

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