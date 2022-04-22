أبعدوا الموجة الوبائية باللقاح.. أحدث نسبة مئوية للملقحين تفصح عنها وزارة الصحة

2022/04/22 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، المواطنين الى استغلال استقرار الوضع بالتوجه الى المنافذ التلقيحية.

وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "نسبة الملقحين بالجرعة الاولى والفئة المستهدفة لاخذ اللقاح بلغت 35% بينما بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الثانية 25% "مشيرة إلى"وجود اقبال على اخذ الجرعة الثالثة".

واضافت ان "هنالك تراجع بنسب الملقحين نتيجة استقرار الوضع الوبائي وتراجع اعداد الاصابات والوفيات".

وتابعت فلاح انه "يجب استغلال استقرار الوضع الوبائي بالتوجه إلى المنافذ التلقيحية لاخذ اللقاح والتقليل من تأثير اية موجة قد تتعرض لها البلاد".

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