مخلف حربي يطيح بشابين شرقي البصرة

2022/04/22 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر امني في قيادة شرطة البصرة ، اليوم الجمعة، بمصرع شابين اثر انفجار مخلف حربي شرقي المحافظة,.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “مخلف حربي يعود للنظام السابق، انفجر بمنطقة الطمر الصحي بقضاء شط العرب شرقي المحافظة، ما اسفر عن مصرع شابين على الفور”.واشار الى ان ” قوة امنية وصلت […]

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