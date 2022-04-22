2022/04/22 | 22:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصريح رسمي يكشف عن أسباب جفاف بحيرة ساوة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:58

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح رسمي يكشف عن أسباب جفاف بحيرة ساوة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح رسمي يكشف عن أسباب جفاف بحيرة ساوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).