2022/04/22 | 22:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو، الجمعة، إن توقيت إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه كان "مفاجئا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارلوس غصن يعلق على إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارلوس غصن يعلق على إصدار فرنسا مذكرة توقيف بحقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).