2022/04/22 | 22:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة : اندلاع حريق بمطعم ومقهى داخل منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: s1osKHtjlCM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة : اندلاع حريق بمطعم ومقهى داخل منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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