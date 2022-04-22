2022/04/22 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم الغراوي يوجه قاطعي الكرخ والرصافة بالقاء القبض على المتسولين وتسليمهم الى الجهات ذات العلاقة

ظهرت المقالة مدير نجدة بغداد يوجه باعتقال المتسولين في المحافظة “فيديو” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير نجدة بغداد يوجه باعتقال المتسولين في المحافظة “فيديو”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير نجدة بغداد يوجه باعتقال المتسولين في المحافظة “فيديو”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).