2022/04/22 | 22:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاهد لتراشق مدفعي بين القوات الروسية والأوكرانية

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