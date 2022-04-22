مداهمة لعصابة اليبشة في اطراف سنجار يقوم بها الجيش العراقي

2022/04/22 | 22:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوة من الجيش العراقي فرقة ٢٠ داهمت احد مقرات عصابة اليبشه الارهابية في اطراف سنجار واعتقلت عنصرين من العصابات وصادرت كميات من الاسلحة .

والحملة التي ينفذها الجيش مستمرة الى حين انهاء كافة الانشطة الاجرامية لعصابات اليبشه.

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