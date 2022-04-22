الخلاصة في وجود الله بالوجود - عباس علي العلي

2022/04/22 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي نخلص من ذلك إلى مقالة نتيجتها الكلية أن الله كموجود بكل الصفات والأسماء والأحوال التي هو عليها حقيقة، لا ننكر منها شيء ولا نعطل منها حال، ولكن بقياساته هو بقانون وجوده هو لا بقانون وجودنا الممكن في الوجود، فهو خارج الزمان لأنه خالقه وخارج المكان لأنه مبدعه، لا ينطبق عليه كيف لأننا لا نعلم جوهره وعرضه ولا نؤينه بآين لآنه قبل الآين والأوان.فهو وجود منفرد منفصل مستقل، لا نعلم منه إلا ما علمنا هو ......





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