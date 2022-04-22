في صورة المدينة الخليجيّة - حسن مدن

2022/04/22 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن المدينة الخليجية، من حيث هي الجسم العمراني والسكاني الأساسي لدول الخليج ما زالت تبدو غير مكتملة، وفي طور النمو والتوسع، وهذه الملاحظة يمكن تعميمها، فهي في العمق الاجتماعي ليست أقل بروزاً، بل إنها هنا بالذات أكثر حدةً وأبلغ في النتائج .ويظهر ذلك، أشد ما يظهر، في الازدواجية العميقة للقيم وأنساق الثقافة ومظاهر الوعي الاجتماعي، فمن جهة تخترق مظاهر العولمة ثقافياً وعمرانياً البنى والمظاهر التقل ......





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