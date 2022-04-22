2022/04/22 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي لكم من ثقل اليباب ما يهصِر فتح اليباب .ومن عزلة الروح ما يثقل نحب الشباب .على خريطة الخريف ترتعش النوارستفترش هول لصيلص .



كمرتاد يخنوخيال المرور إلى سمك الكتمان .لكم من وهج الروح ما انبعث من حروف الرماد من حرث برق يزقُم الفؤاد على رقصة طاحونة يبرزخ ......





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