2022/04/22 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار رسمي بتعطيل دوام المدارس غدا في بغداد

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