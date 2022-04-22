تصريح إيراني بشأن رفض العراق إصدار تأشيرة دخول للزوار الإيرانيين

2022/04/22 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

انتقدت صحيفة إيران التي تديرها الدولة ، اليوم الجمعة ، الحكومة العراقية لفشلها في الوفاء بوعدها بالتنازل عن تأشيرة دخول للزوار الإيرانيين الراغبين في زيارة الأماكن الدينية في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) ، إن "السفارة العراقية في طهران ترفض إصدار تأشيرة دخول للإيرانيين الذين يريدون الذهاب إلى ضريح الإمام علي في مدينة النجف العراقية في ليالي القدر التي تقام يومي الجمعة والأحد"

كما أشارت صحيفة إيران إلى تصريحات وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي قال قبل أسبوعين إن "المسؤولين العراقيين كان من المفترض أن يتنازلوا عن التأشيرة للإيرانيين" مضيفاً "لكن لا يزال بإمكان الناس السفر إلى العراق بتأشيرة بر"

الى ذلك انتقد نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن وإنفاذ القانون الحكومة العراقية لمخالفتها وعدها بإصدار التأشيرات للإيرانيين.

قال مير أحمدي إن “العديد من الأشخاص في إيران وضعوا خططًا لرحلتهم إلى الأضرحة في العراق”. وحث الحكومة العراقية على أن “تأمر بسرعة المراكز الحدودية في البلاد بإصدار التأشيرات للإيرانيين”

ولفتت الصحيفة إن "الوضع الحالي يظهر أنه من المرجح للغاية أن يتم إلغاء مسيرة الأربعين التي شارك فيها مليون شخص هذا العام بسبب رفض الجانب العراقي السماح للإيرانيين بالسفر إلى البلاد".

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