مهاجر عراقي يطعن مواطنا المانيا في محطة قطار ببرلين

2022/04/22 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

طعن رجل من أصل عراقي راكبا في محطة قطار برلين أوستكروز في ظهره مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وبحسب تقرير موقع "Remix" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فقد اصطدم الجاني في البداية بالرجل البالغ من العمر 46 عامًا ثم طعنه فجأة في ظهره بسكين، حسب تقارير الشرطة الفيدرالية.

وأضاف أنه "تم انقاذ الضحية الذي كان مصاب بجروح خطيرة عندما وصل إلى دورية تابعة لدائرة الأمن التابعة لشركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان".

وذكرت الشرطة الفيدرالية أن "عمال الإنقاذ عالجوا المسافر المصاب على الفور ثم نقلوه إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية".

وتابعت: "المواطن العراقي بمجرد أن تحققت الشرطة من خلفيته، اكتشفت أنه تعرض أيضًا لأربعة اعتقالات لارتكاب جرائم ممتلكات وانتهاكات لقوانين المخدرات".

وقالت ستورتش، نائبة المتحدثة الفيدرالية باسم حزب البديل من أجل ألمانيا: "هجوم آخر بسكين من قبل مجرم أجنبي، والذي كان من الممكن منعه من خلال الترحيل في الوقت المناسب".

وبينت أن "فشل الأحزاب وعدم مسؤوليتها وعدم اهتمامها بحماية المواطنين العاديين وسياسة العملاء تجاه أوساط المهاجرين تمنع ترحيل هؤلاء الجناة الذي طالب به حزب البديل من أجل ألمانيا ويمكّنهم من ارتكاب المزيد من الجرائم الخطيرة في ألمانيا".

ولفت تقرير الموقع الى أن "عددا من المواقع الألمانية البارزة لم تذكر أن الجاني كان مهاجرًا عراقيًا بما في ذلك RBB، و dpa wire service، و Berliner Zeitung، و Berliner Abendblatt، و T-Online، و Der Taggespiegel.

و صحيفة )بيلد) "هي الصحيفة الكبيرة الوحيدة التي ذكرت أن المشتبه به عراقي وأنه مطلوب بالفعل من قبل الشرطة في حوادث سابقة".

على الرغم من أساليب الإبلاغ التي تتبعها المؤسسة الليبرالية في البلاد فإن الكثير من الجمهور الألماني مهتم للغاية بالخلفية الأجنبية للجناة، لا سيما فيما يتعلق بجرائم العنف.

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