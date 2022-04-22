علي حاتم السليمان يبدأ جولة “الحوارات” بلقاء المطلك في بغداد (صورة)

2022/04/22 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ رئيس اتحاد المعارضة العراقية امير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان اليوم الجمعة، حراكه السياسي عبر لقاءات مع شخصيات سياسية.وبحسب صور حصلت عليها “ايرث نيوز” فقد التقى علي الحاتم سليمان نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك في مقره ببغداد، دون معرفة تفاصيل اللقاء.

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