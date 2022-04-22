2022/04/22 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف الألماني رالف رانجنيك، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوجبا قد لا يلعب مجددًا هذا الموسم، بعد الإصابة التي تعرّض لها قبل أسابيع قليلة من نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.وقال رانجنيك، على هامش المباراة المرتقبة ضد أرسنال السبت والتي قد تقضي على آمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يعلن غياب نجمه الفرنسي حتى نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يعلن غياب نجمه الفرنسي حتى نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).