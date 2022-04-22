نجدة بغداد توجه بإلقاء القبض على المتسولين

2022/04/22 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم الغراوي، اليوم الجمعة، قاطعي الكرخ والرصافة بالقاء القبض على المتسولين وتسليمهم الى الجهات ذات العلاقة".

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