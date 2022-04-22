2022/04/22 | 22:51 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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وجه مدير نجدة بغداد اللواء عبد الكريم الغراوي، اليوم الجمعة، قاطعي الكرخ والرصافة بالقاء القبض على المتسولين وتسليمهم الى الجهات ذات العلاقة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد توجه بإلقاء القبض على المتسولين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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