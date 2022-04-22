إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

2022/04/22 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق فلسطينيون في قطاع غزة، مساء الجمعة، صاروخيَن باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد يوم من الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس.

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