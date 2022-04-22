تربية الكرخ الثالثة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2022/04/22 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت مديرية تربية الكرخ الثالثة، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.وذكر المدير العام، سعد الربيعي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بناءاً على تخويل محافظ بغداد، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثالثة ورياض الأطفال […]

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