النفط يتراجع.. وخام برنت يسجل 106,57 دولارا للبرميل

2022/04/22 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تراجع خام برنت، اليوم الجمعة، بـ 1.6% ليصل إلى مستويات 106 دولارات للبرميل.

كما تراجع خام تكساس بـ 1.7% ليصل إلى مستويات 102 دولار للبرميل.

هذا وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنكالمركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الخميس إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خياراً مطروحاً في الاجتماع المقبل للبنك فيمايو.

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