اصطفافات تضايق الدستور.. الاتحاد الكردستاني يقارن بين أهمية رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء

2022/04/22 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الجمعة، أن الاصطفافات السياسية الحالية اصطدمت مع النصوص الدستورية وادت الى الانسداد الذي يشهده المشهد السياسي.

وقال كاكائي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاصطفافات السياسية اصطدمت مع النصوص الدستورية باعتبار ان جميع الأطراف لم تستطع تكملة النصاب لاختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف أن "انتخاب رئيس الجمهورية يختلف عن انتخاب رئيس البرلمان وتكليف رئيس الوزراء باعتبار أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور".

وتابع كاكائي:"ستكون هنالك تفاهمات جديدة خلال فترة العيد او بعده لانهاء الازمة السياسية".

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