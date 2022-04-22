2022/04/22 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطولة ويمبلدون الدولية بالتنس روبليف يصف الإقصاء بالـتمييزي وإتحاد بيلاروس يهدّد { بلغراد-(أ ف ب) – وصف الروسي أندري روبليف، المصنف ثامنًا عالميًا، الخميس قرار بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، قرارها حرمان اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة هذا الموسم بالـ”تمييز الكامل”، فيما اعتبر الاتحاد البيلاروس أن هذه الخطوة ستؤدي الى “التحريض […]

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