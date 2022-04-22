2022/04/22 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستمرار الزوراء في دائرة الإحباط وفوز الأمانة أبرز نتائج الممتاز الناصرية- باسم الركابي واصل فريق الزوراء تقديم مستوياته المتراجعة لسبعة ادوار متتالية في نتائج عرقلة من مسار المشاركة في موسم حرج بعدما عاد بتعادل سلبي بطعم الخسارة من ملعب نوروز ضمن مباريات الدور الثامن عشر للممتاز ليجد نفسه في موقف صعب والامور أصبحت معقدة بوجه […]

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