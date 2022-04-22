2022/04/22 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيمة رونالدو لا تزال هائلة صلاح يقود ليفربول إلى فوز كبير على مانشستر يونايتد { لندن – وكالات: صعد ليفربول بصور مؤقتة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما هزم مانشستر يونايتد 4-0 في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح.وسجل صلاح هدفين وصنع هدفا آخر، وأمتع جماهير الريدز في ملعب أنفيلد.وفرض ليفربول هيمنته على مجريات […]

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