بغداد اليوم ترد على شركة الحفر العراقية وتؤكد الاحتفاظ بحقها القانوني- عاجل

2022/04/22 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ترفض وكالة بغداد اليوم الاخبارية ما ورد في بيان شركة الحفر العراقية من اتهامات لها من قبل الشركة بعبارة (اطلاق الاكاذيب والادعاءات الباطلة).وتؤكد وكالة بغداد اليوم الاخبارية انها وسيلة اعلامية مستقلة ومنصة تمثل وجهات النظر كافة وتعمل وفق الدستور ومساحة الرأي المنصوص عليها قانونا.

كما انها تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يشهر بها ويقذفها بعبارات واتهامات غير دقيقة.

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