2022/04/22 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فزت ورب الكعبة – عباس محمود العقاد بهذا الاعلان العظيم اختتم علي عليه السلام حياته التي ابتدأت في بيت الله وانتهت في بيت الله !! ومابين المبدأ والمنتهى كانت سجدة طويلة لله ..يعلن الفوز في وقت عظيم ..ومكان أعظم … وطريقة ظلت تهز أركان التاريخ ..لم أعرف أو أسمع عن حاكم يتم […]

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