2022/04/22 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد تتّهم الجوار بقطع إيرادات الروافد المشتركة الحكومة تلجأ إلى التقشّف المائي وتقنين المزروعات الصيفية بسبب الجفاف بغداد – قصي منذر العمارة – علي قاسم الكعبي اكدت وزارة الموارد المائية ،إنخفاض مخزون المياه في العراق إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، نتيجة شح الامطار وانخفاض واردات الانهار من دول الجوار.ويعد العراق الغني بالنفط والغاز، أحد خمسة […]

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