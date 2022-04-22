2022/04/22 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تعزّي بإستشهاد إمام المتّقين العتبة العلوية تستقبل حشود الوافدين النجف – سعدون الجابري تتقدم (الزمان) بالتعازي الى المسلمين جميعاً والمؤمنين في أرجاء المعمورة، بذكرى استشهاد امام المتقين وسيد البلغاء علي بن أبي طالب عليه السلام التي تصادف اليوم السبت.وتدعو الى استلهام سيرته العطرة ومبادئه العظيمة في قول الحق والدفاع عنه والنزاهة والحكمة والموعظة […]

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