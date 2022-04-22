فيفا يحدد موعد مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات المونديال

2022/04/22 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً بشأن تعليق المباراة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية لـ مونديال قطر 2022.وذكر بيان فيفا “نشير إلى قرار لجنة الانضباط في الفيفا في 14 شباط 2022 بشأن المباراة الموقوفة بين البرازيل والأرجنتين في 5 ايلول 2021، والتي سيتعين إعادة […]

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