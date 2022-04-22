2022/04/22 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو عبد الله بعد إغاثته: ما جرى لي حلم جميل البزاز يتكفّل تفويج أمهات عراقيات لأداء مناسك العمرة بغداد – ندى شوكت اغاث رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، مواطن من بغداد بمنحه سبعة ملايين دينار وسيارة اجرة لاعانته على تجاوز ظروفه المعيشية الصعبة بعد زيارة البرنامج الانساني (على نياتكم ترزقون) الذي تعرضه قناة […]

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