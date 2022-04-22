شاهد بالفيديو.. انهيار القطاع الزراعي يؤدي إلى انقطاع العراق بأكمله!

2022/04/22 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lpnbaDyjoJc

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