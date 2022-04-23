تركيا تتهم جماعتين على صلة بحزب العمال الكردستاني بهجومين على أراضيها

2022/04/23 | 00:01 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة 22 أبريل (نيسان)، إن جماعتين يساريتين متطرفتين لهما صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني، نفذتا تفجيرين في تركيا هذا الأسبوع.

ولقي حارس أحد السجون حتفه في تفجير استهدف حافلة في محافظة بورصة في شمال غربي تركيا الأربعاء، وشهد اليوم التالي هجوماً وضع منفذه قنبلة قرب مبنى منظمة غير حكومية في منطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول.

وقال صويلو لقناة "أن تي في" التلفزيونية، "حددنا منفذي الهجومين في بورصة وإسطنبول.



إنهم ينتمون لمنظمتين تابعتين من الباطن لحزب العمال الكردستاني".

وقال إن الهجومين نفذهما الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني والحزب الاشتراكي الثوري وقوات الحرية المتحدة، وهما جماعتان محظورتان في تركيا بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني.

حملة تركية جديدة

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وكان متشددون أكراد ويساريون وإسلاميون يشنون مثل هذه الهجمات في الماضي، غير أن الهجمات انحسرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأعلنت تركيا الاثنين بدء حملة برية وجوية جديدة في شمال العراق تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وتقول أنقرة، إن الهجوم هو إجراء لمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام العراق قاعدة لشن هجمات في تركيا.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وبدأ تمرده من أجل الحصول على حكم ذاتي كردي في عام 1984.



وراح أكثر من 40 ألف شخص ضحية صراعه مع الدولة التركية.

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