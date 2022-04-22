زاخاروفا تكشف سبب كذب واشنطن عن الوضع في ماريوبول

2022/04/23 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اتهمت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بمحاولة التصعيد في أوكرانيا، مشيرة إلى أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن “ماريوبول لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية”، هدفها “خلط الأوراق”.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على تصريحات نظيرها الأمريكي نيد برايس: “هذا تكتيك واشنطن وهو ليس بجديد.تهدف هذه التصريحات إلى إثارة الموقف […]

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