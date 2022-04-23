حزب تقدم يفصل النائب ليث الدليمي من صفوفه

2022/04/23 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فصل حزب تقدم، النائب ليث الدليمي، من صفوفه، بسبب ما قاله إنه "عدم التزام منه". وبحسب وثيقة فإنه "نظراً لعدم التزام النائب ليث مصطفى الدليمي بسياقات وتوجيهات قيادة الحزب، ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي تقرر: أولاً: فصل النائب (ليث مصطفى الدليمي)، من صفوف الحزب.



ثانياً: يتم تسمية بديل منه لإدارة تنظيمات شمال بغداد.





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