مديريات تربية بغداد الست تعطل الدوام في المدارس غداً السبت

2022/04/23 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقررت مديريات تربية بغداد الست تعطيل الدوام في المدارس غداً السبت، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، خول محافظ بغداد محمد جابر العطا، مديري التربية في العاصمة صلاحية تعطيل الدوام ليوم غدٍ السبت.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحافظ خول مديري التربية في بغداد، صلاحية تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غدٍ السبت، بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)".

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