أفغانستان: انفجار آخر يستهدف مسجداً في ولاية “قندوز” ويوقع ضحايا

2022/04/23 | 00:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان، أن انفجارا دوى في أحد مساجد ولاية قندوز.ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة.وأفادت وسائل إعلام افغانية محلية، أن “حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت وسائل اخرى” […]

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