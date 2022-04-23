عنب السيّاح يرفع مستوى السكر في دم حيوان مهدد بالانقراض

2022/04/23 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ترفع‭ ‬أسياخ‭ ‬العنب‭ ‬التي‭ ‬يرميها‭ ‬مئات‭ ‬السائحين‭ ‬لحيوانات‭ ‬الإغوانة‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬الباهاماس‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬،‭ ‬وتتسبب‭ ‬بعواقب‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬بعد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الجمعة‭.‬وترسو‭ ‬عشرات‭ ‬القوارب‭ ‬السريعة‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬الشواطئ‭ ‬الرملية‭ ‬البيضاء‭ ‬لجزر‭ ‬أرخبيل‭ ‬إكزوما،‭ ‬وتجذب‭ ‬نوعاً‭ ‬معيناً‭ […]

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