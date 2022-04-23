مايك تايسون يضرب راكباً أزعجه في إحدى الطائرات

2022/04/23 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتدى‭ ‬بطل‭ ‬الملاكمةالأميركي‭ ‬السابق‭ ‬مايك‭ ‬تايسون‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬راكب‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬ضايقه‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرات،‭ ‬وتسبب‭ ‬البطل‭ ‬الشهير‭ ‬للضحية‭ ‬بكدمات‭ ‬على‭ ‬الوجه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬الخميس‭ ‬موقع‭ “‬تي‭ ‬إم‭ ‬زي‭”.‬ وظهر‭ “‬مايك‭ ‬الحديدي‭” ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬وهو‭ ‬يلكم‭ ‬راكباً‭ ‬يجلس‭ ‬خلف‭ ‬مقعده‭.‬وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ […]

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