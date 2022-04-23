تمثال كوري بالحجم الطبيعي للمغني ميركوري

2022/04/23 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيجو‭ (‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬إجراءات‭ ‬استمرت‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات،‭ ‬تمكّن‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬كوري‭ ‬جنوبي‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المعجبين‭ ‬بفرقة‭ “‬كوين‭” ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمه،‭ ‬إذ‭ ‬أقام‭ ‬تمثالاً‭ ‬بالحجم‭ ‬الطبيعي‭ ‬لمغني‭ ‬الفرقة‭ ‬الشهير‭ ‬فريدي‭ ‬ميركوري،‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬دُشّن‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬جيجو‭ ‬السياحية‭.‬ ومع‭ ‬أنّ‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مرتبطة‭ ‬أكثر‭ ‬بموسيقى‭ ‬البوب‭ ‬الكورية‭ ‬وفرقة‭ […]

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