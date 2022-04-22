الشرطة: إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط 3 ضحايا

2022/04/23 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة العاصمة واشنطن إنها تتعامل مع حادثة إطلاق نار وقعت في شارع كونيكتيكت أصيب فيها رجلين وامرأة، قرب حي فان نيس، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

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