داعش‭ ‬الافغاني‭ ‬يفجر‭ ‬مسجداً‭ ‬للصوفية‭ ‬والقتلى‭ ‬33

2022/04/23 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قُتل‭ ‬33‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬الأقلّ‭ ‬جراء‭ ‬تفجير‭ ‬استهدف‭ ‬مسجدًا‭ ‬أثناء‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أفغانستان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭.‬وكتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ “‬التفجير‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إمام‭ ‬صاحب‭ ‬في‭ (‬ولاية‭) ‬قندوز‭ ‬مسفرًا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬33‭ ‬مدنيًا‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭”.[…]

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