2022/04/23 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كابول-(أ ف ب) – قُتل 33 شخصًا في الأقلّ جراء تفجير استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في شمال أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان.
وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن “التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنيًا بينهم أطفال”.
[…]
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وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن “التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنيًا بينهم أطفال”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش الافغاني يفجر مسجداً للصوفية والقتلى 33) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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