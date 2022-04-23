2022/04/23 | 00:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زابوريجيا (أوكرانيا)-(أ ف ب) – أعلنت موسكو أنها تسعى للسيطرة على جنوب اوكرانيا ومنطقة دونباس بالكامل بعد شهرين على غزو الجيش الروسي الذي اتهمته الأمم المتحدة الجمعة بارتكاب أعمال «قد ترقى الى جرائم حرب».
قال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة إن «أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا» في إشارة […]
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قال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة إن «أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا» في إشارة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو:نسعى للسيطرة على جنوب أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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