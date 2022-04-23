موسكو‭:‬نسعى‭ ‬للسيطرة على‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬

2022/04/23 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زابوريجيا‭ (‬أوكرانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬موسكو‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬اوكرانيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬دونباس‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬غزو‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬اتهمته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬بارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬قد‭ ‬ترقى‭ ‬الى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭.‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬روسي‭ ‬كبير‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬هو‭ ‬بسط‭ ‬سيطرة‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬دونباس‭ ‬وجنوب‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ […]

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