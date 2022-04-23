مولدافيا قلقة من تصريح جنرال روسي واليابان تطالب موسكو بجزرها الأربع

2022/04/23 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيشيناو‭ ‬طوكيو‭ -‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ ‭ ‬استدعت‭ ‬مولدافيا‭ ‬الجمعة‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬لجنرال‭ ‬روسي‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إنّ‭ ‬موسكو‭ ‬تريد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لكي‭ ‬يصبح‭ ‬لديها‭ ‬منفذ‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬ترانسدنيستريا‭ ‬الانفصالية‭ ‬المولدافية‭.‬ وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المولدافية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬كيشيناو‭ ‬أعربت‭ ‬للسفير‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ […]

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