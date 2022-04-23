2022/04/23 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومتود ادارة وكالة بغداد اليوم الاخبارية ان توضح ما ورد في بيان شركة الحفر العراقية من اتهامات لها من قبل الشركة بعبارة (اطلاق الاكاذيب والادعاءات الباطلة).

وتؤكد وكالة بغداد اليوم الاخبارية انها وسيلة اعلامية مستقلة ومنصة تمثل وجهات النظر كافة وتعمل وفق الدستور ومساحة الرأي المنصوص عليها قانونا.كما تود ان تبين ان محتوى ومعلومات الخبر المذكور قد حصلت عليها من خلال تصريح من الخبير النفطي حمزة الجواهري وتمتلك الوكالة مايوثق ذلك.

كما انها تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يشهر بها ويقذفها بعبارات واتهامات غير دقيقة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايضاح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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