موراتا يكشف سبب فشل انتقاله إلى برشلونة

2022/04/23 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، عن سر اتخاذه قرار بالبقاء داخل صفوف السيدة العجوز، بعدما كان قريبا من الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي والانضمام إلى برشلونة.وقال موراتا في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "كان هناك العديد من الخيارات أمامي، وتحدثت إلى المدرب لأنني مررت بشيء قد مررت به بالفعل في أندية أخرى، لقد أقنعني بالبقاء".وأضاف "أنا لست مهاجما جسديا، أحتاج مساحة للركض، وأليجري أخبرني أن يوفنتوس كان على وشك التعاقد مع مهاجم جديد، لذلك كنت سألعب كمهاجم داعم له، وأغلقوا كل الأبواب".وعن إمكانية مغادرة يوفنتوس والرحيل لأحد الدوريات الأخرى مثل الإنجليزي، علق موراتا: "لحسن الحظ، زوجتي وأولادي مستعدون للتفكير في سعادتي".واختتم "الشيء الوحيد الذي يريدونه هو أن أكون سعيدا، زوجتي تدعمني في كل قرار أتخذه، يكون لدي خيارات جيدة طالما أنني معهم، يمكنني الذهاب إلى كل مكان حتى إلى القمر".

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