البزاز يتكفل تحقيق أمنيات نساء من الكاظمية والاعظمية والموصل والبصرة في أداء مناسك العمرة

2022/04/23 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬ندى‭ ‬شوكت اغاث‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬مواطنا‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬بمنحه‭ ‬سبعة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬وسيارة‭ ‬اجرة‭ ‬لاعانته‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬ظروفه‭ ‬المعيشية‭ ‬الصعبة‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬البرنامج‭ ‬الانساني‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تعرضه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭) ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬لعائلة‭ ‬ابوعبدالله‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الزوجة‭ ‬وثلاث‭ ‬بنات‭ ‬وابن‭ ‬والتي‭ ‬تسكن‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬حارس‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ […]

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